Бразилія відмовилася їхати на саміт миру до Саудівської Аравії, але є й хороші новини

Представник Бразилії виступить по відеозв’язку

Південна Корея розглядає можливість участі у багатонаціональних переговорах по українській "формулі миру", які відбудуться у Саудівській Аравії 5–6 серпня. А ось Бразилія, яка раніше підтвердила свою участь, передумала та не приїде.

Сеул розглядає відправку високопосадовця з президентського Управління національної безпеки для участі у дводенній зустрічі в місті Джидда в Саудівській Аравії, пише Yonhap, посилаючись на своє джерело в дипломатичних колах.

На зустріч для обговорення ініційованої президентом України "формули миру" було запрошено близько 30 країн, у тому числі й ті, що розвиваються, а також зберігають нейтралітет стосовно війни рф проти України. Також запрошення отримали троє партнерів рф по БРІКС — Індія, Бразилія та ПАР. росію на зустріч не запрошено.

На думку експертів, участь Південної Кореї на заході може свідчити про її зростаючу дипломатичну участь в українському питанні.

Водночас Бразилія, яка раніше підтвердила свою участь, відмовилася приїхати, але її представник виступить із відеозв’язку. За словами зовнішньополітичного радника президента країни Селсу Аморіма, на аналогічній зустрічі в Копенгагені дійти консенсусу щодо України не вдалося, але черговий раунд переговорів у Джідді "має велике значення".

Раніше "Телеграф" докладно розповідав про саміт у Саудівській Аравії, його значення та мету України.