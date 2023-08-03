Бразилия отказалась ехать на саммит мира в Саудовскую Аравию, но есть и хорошие новости

Представитель Бразилии выступит по видеосвязи

Южная Корея рассматривает возможность участия в многонациональных переговорах по украинской "формуле мира", которые пройдут в Саудовской Аравии 5–6 августа. А вот Бразилия, которая ранее подтвердила свое участие, передумала и не приедет.

Сеул рассматривает отправку высокопоставленного чиновника из президентского Управления национальной безопасности для участия в двухдневной встрече в городе Джидда в Саудовской Аравии, пишет Yonhap, ссылаясь на свой источник в дипломатических кругах.

На встречу для обсуждения инициированной президентом Украины "формулы мира" были приглашены около 30 стран, в том числе развивающиеся, а также сохраняющие нейтралитет по отношению к войне россии против Украины. Также приглашение получили трое партнеров рф по БРИКС — Индия, Бразилия и ЮАР. россия на встречу не приглашена.

По мнению экспертов, участие Южной Кореи на мероприятии может свидетельствовать о ее растущем дипломатическом участии в украинском вопросе.

В то же время Бразилия, которая ранее подтвердила свое участие, отказалась приехать, но ее представитель выступит по видеосвязи. По словам внешнеполитического советника президента страны Селсу Аморима, на аналогичной встрече в Копенгагене прийти к консенсусу по Украине не удалось, но очередной раунд переговоров в Джидде "имеет большое значение".

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о саммите в Саудовской Аравии, его значении и целях Украины.