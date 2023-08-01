Укр

Готовятся важные мероприятия: Зеленский анонсировал насыщенную неделю для Украины

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Украина рассчитывает получить больше поддержки от мира

Предстоящая неделя будет насыщенной для Украины в плане событий на внешнеполитической арене.

Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, наша страна готовит ряд важных международных мероприятий.

При этом он отметил, что до старта нового политического сезона в странах-партнерах остается лишь месяц, и Киев планирует сделать все, чтобы он максимально способствовал достижению украинской победы и восстановлению мира на всей территории нашей страны.

"Больше политической поддержки для Украины. Больше оружия для наших воинов. Полная ответственность для государства-террориста за все, что оно наделало против Украины, против наших городов, сел, против наших людей", — отметил Зеленский.

Как сообщалось ранее, накануне глава ОПУ Андрей Ермак сообщил, что на этой неделе должны стартовать двусторонние переговоры с США относительно заключения соглашения о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления нашей страны в НАТО. Идея создания подобного механизма обсуждалась странами "Большой семерки" на саммите НАТО в Литве.

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#Украина #Владимир Зеленский