Готовятся важные мероприятия: Зеленский анонсировал насыщенную неделю для Украины

Украина рассчитывает получить больше поддержки от мира

Предстоящая неделя будет насыщенной для Украины в плане событий на внешнеполитической арене.

Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, наша страна готовит ряд важных международных мероприятий.

При этом он отметил, что до старта нового политического сезона в странах-партнерах остается лишь месяц, и Киев планирует сделать все, чтобы он максимально способствовал достижению украинской победы и восстановлению мира на всей территории нашей страны.

"Больше политической поддержки для Украины. Больше оружия для наших воинов. Полная ответственность для государства-террориста за все, что оно наделало против Украины, против наших городов, сел, против наших людей", — отметил Зеленский.

Как сообщалось ранее, накануне глава ОПУ Андрей Ермак сообщил, что на этой неделе должны стартовать двусторонние переговоры с США относительно заключения соглашения о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления нашей страны в НАТО. Идея создания подобного механизма обсуждалась странами "Большой семерки" на саммите НАТО в Литве.