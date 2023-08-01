Готуються важливі заходи: Зеленський анонсував насичений тиждень для України

Україна розраховує отримати більшу підтримку від світу

Наступний тиждень буде насиченим для України щодо подій на зовнішньополітичній арені.

Як розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, наша країна готує низку важливих міжнародних заходів.

При цьому він зазначив, що до старту нового політичного сезону в країнах-партнерах залишається лише місяць, і Київ планує зробити все, щоб він максимально сприяв досягненню української перемоги та відновленню миру на всій території нашої країни.

"Більше політичної підтримки для України. Більше зброї для наших воїнів. Повна відповідальність для держави-терориста за все, що вона наробила проти України, проти наших міст, сіл, проти наших людей", — зазначив Зеленський.

Як повідомлялося раніше, напередодні глава ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що цього тижня мають стартувати двосторонні переговори зі США щодо укладання угоди про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу нашої країни до НАТО. Ідея створення такого механізму обговорювалася країнами "Великої сімки" на саміті НАТО в Литві.