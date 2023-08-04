"Его тянут, он накреняется": появилось видео поврежденного десантного корабля рф в Новороссийске

Россияне пытаются спасти корабль

В сети появилось еще одно видео поврежденного большого десантного корабля "Оленегорский горняк" в Новороссийске

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Российские оккупанты усердно пытаются спасти подвергшийся атаке корабль и отбуксировать его к берегу, чтобы тот не затонул. Однако "Оленегорский горняк" в то же время сильно накренился и стремится отправиться вслед за крейсером "Москва" прямо на дно.

Отметим, что у БДК крен на левый борт, а также пробоина ниже ватерлинии. Такая же ситуация была с флагманом Черноморского флота рф "Москва" — он накренился на 30 градусов, а ниже ватерлинии была большая пробоина. Уже на следующий день он затонул.

К слову, в паблике отмечается, что в акватории Сочи планируют усилить меры безопасности после случившегося инцидента с десантным кораблем. Такое заявление сделал глава города Алексей Копайгородский.

Напомним, ранее источники "Телеграфа" в Службе безопасности Украины сообщили, что специальную операцию в Бухте Новороссийска провели сотрудники СБУ. По их данным, корабль атаковал надводный дрон, оснащенный 450 кг тротила.