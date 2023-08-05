В ООН недовольны атакой на российский танкер в Крыму: у Зеленского не стали медлить с ответом

В Украине напомнили о российских атаках по черноморских портах

В ООН после атаки на российский танкер в SIG возле Керчи призвали воздержаться от "дальнейшей эскалации конфликта", в Украине в ответ на это заявление напомнили об обстрелах черноморских портов россиянами.

Как сообщают российские СМИ, в офисе генсека ООН отметили, что были проинформированы об атаке, но не могут подтвердить то, что за ней стоит Украина.

"Мы решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", — говорится в сообщении.

Ответ с украинской стороны поступил незамедлительно. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что не припоминает реакции ООН о недопустимости эскалации во время российских атак на порты в Одессе и на Дунае.

"Вместо этого стоит Украине эффективно дать отпор – и моментально выходят многочисленные "адвокаты дьявола", призывающие… немедленно прекратить огонь и эскалацию конфликта", — отметил он.

Также Подоляк поинтересовался действительно ли так работает международное право и право на самооборону.

Кроме того, он отметил, что лишь уничтожение возможностей россии вести войну позволит достичь прочного и стабильного мира.

Как сообщалось ранее, в ночь атаки дронами танкер стоял на якорной стоянке 471 в 50 километрах от Керченского пролива. Пропагандистские telegram-каналы пишут, что на борту на тот момент находились несколько человек, и что у них зафиксировали мелкие порезы от разбитого стекла.

Позже в сети появилось видео того, как дрон атакует танкер, который к слову считается одним из крупнейших в россии.