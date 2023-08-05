В ООН незадоволені атакою на російський танкер у Криму: у Зеленського не стали зволікати з відповіддю

В Україні нагадали про російські атаки по чорноморських портах

В ООН після атаки на російський танкер у SIG біля Керчі закликали утриматися від "подальшої ескалації конфлікту", в Україні у відповідь на цю заяву нагадали про обстріл чорноморських портів росіянами.

Як повідомляють російські ЗМІ, в офісі генсека ООН зазначили, що були проінформовані про атаку, але не можуть підтвердити те, що за нею стоїть Україна.

"Ми рішуче підтверджуємо наш заклик до всіх зацікавлених сторін утримуватися від будь-якої риторики чи дій, які можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту", — йдеться у повідомленні.

Відповідь з українського боку надійшла негайно. Так радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що не пригадує реакцію ООН про неприпустимість ескалації під час російських атак на порти в Одесі та на Дунаї.

"Натомість варто Україні ефективно дати відсіч – і миттєво виходять численні "адвокати диявола", які закликають... негайно припинити вогонь та ескалацію конфлікту", — зазначив він.

Також Подоляк поцікавився, чи справді так працює міжнародне право та право на самооборону.

Крім того, він зазначив, що лише знищення можливостей росії вести війну дозволить досягти міцного та стабільного світу.

Як повідомлялося раніше, у ніч атаки дронами танкер стояв на якірній стоянці 471 за 50 кілометрів від Керченської протоки. Пропагандистські telegram-канали пишуть, що на борту на той момент було кілька людей, і що у них зафіксували дрібні порізи від розбитого скла.

Пізніше в мережі з’явилося відео того, як дрон атакує танкер, який вважається одним з найбільших у росії.