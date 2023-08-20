В Венгрию приехал российский гость: в Будапеште могут заключить новую зерновую сделку

Также в Будапеште ожидают визита президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани

Глава Татарстана Рустам Минниханов по приглашению прибыл в Венгрию и встретился с премьером Виктором Орбаном. В Будапеште может быть заключена новая зерновая сделка.

Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Прибыли по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Будапешт! Завтра здесь отмечают главный национальный праздник — день образования венгерского государства. Поговорили с господином премьером о том, какой вклад вносит Татарстан в укрепление российско-венгерских отношений", — говорится в сообщении.

Также в Будапеште ожидают визита президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Как сообщала ранее немецкая газета Bild со ссылкой на служебную переписку между дипведомствами стран, в Венгрии может быть заключена новая зерновая сделка между рф, Турцией и Катаром.

Так, кремль заявил о желании поставлять зерно в бедные государства, в частности, в африканские. Турция будет выступать в этом процессе как организатор, а Катар — спонсор поставок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 июля россия вышла из "зернового соглашения", заявив, что вернется к нему, если все договоренности будут выполнены. Уже на следующий день после этого страна-агрессор начала массированные атаки на украинскую портовую инфраструктуру, ударив по Одессе крылатыми ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136.