Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов объяснил "Телеграфу", зачем россия шантажирует мир зерновой сделкой.

Прошел месяц после выхода россии из зерновой сделки, и мировые рынки все больше ощущают последствия. Даже рост стоимости зерна на 10-15 % может стать проблемой для стран Африки и Азии и привести к социально-экономическим потрясениям. Крупнейшим потребителем украинского зерна был Китай, но пока что даже его влияния не хватило для изменения российской позиции.

Более того, российская армия целенаправленно разрушает портовую инфраструктуру Украины, которая как раз обслуживает зерновой экспорт. Даже после возобновления работы "зернового коридора" понадобится время и финансы для реконструкции разрушенных элеваторов, подъездных путей и другого оборудования.

Тема продовольственной безопасности является приоритетной для нашей страны, поэтому она включена в "Формулу мира" Владимира Зеленского как один из пунктов. Украина в течение всего времени действия сделки добросовестно выполняла свои обязательства. После остановки экспорта по вине россии, украинские делегации поднимают этот вопрос на всех переговорах и конференциях высокого уровня.

Мировое общественное мнение — на стороне Украины, и даже во время недавнего саммита россия — Африка участники прямо с трибуны призывали Кремль возобновить действие зерновой инициативы и не препятствовать поставкам зерна.

россия все еще надеется обменять свое согласие на некие уступки со стороны Запада: подключение к SWIFT дочерней структуры "Россельхозбанка", снятие санкций с экспорта минеральных удобрений и подобные решения. Для рф важно создать прецедент хотя бы частичного снятия санкций, и она готова шантажировать мир угрозой голода для достижения этих целей.

Можно прогнозировать, что необходимость возобновления зерновой сделки с россией обсудит президент Турции Реджеп Эрдоган, его личная встреча с владимиром путиным может состояться в ближайшее время.

Также этот вопрос, несомненно, будет в повестке саммита БРИКС (22-24 августа в ЮАР) и саммита G-20, который 9-10 сентября состоится в Индии. По итогам одного из этих мероприятий может быть объявлено о решении по возобновлению экспорта украинского зерна. Поэтому дипломатическое давление очень важно, и оно позволит избежать чрезмерных уступок российским требованиям.