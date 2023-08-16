Так встретятся или нет? В россии запутались в дате переговоров путина с Эрдоганом

Дата якобы согласовывается

Российские СМИ объявили вероятную дату переговоров российского диктатора владимира путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. Запланированная встреча лидеров может состояться в конце месяца.

Информация об этом была опубликована в российском Telegram-канале SHOT.

"Встреча путина и Эрдогана может состояться 31 августа, в четверг. Эта дата сейчас согласовывается для проведения встречи, остались нюансы", — пишет паблик, ссылаясь на приближенный к кремлю источник.

Вскоре российское пропагандистское агентство ТАСС опровергло информацию о назначенной дате переговоров путина и Эрдогана.

"Турецкая сторона пока не имеет конкретной информации о возможной встрече президентов Турции и россии Тайипа Эрдогана и владимира путина 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Эрдогана", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по заявления российских СМИ, во время переговоров Эрдоган якобы хочет поднять тему переговоров с Украиной и предложить диктатору возобновить их. Однако данная информация не была подтверждена.