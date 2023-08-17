Народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов пояснив "Телеграфу", навіщо росія шантажує світ зерновою угодою.

Минув місяць після виходу росії із зернової угоди, і світові ринки дедалі більше відчувають наслідки. Зростання вартості зерна навіть на 10-15% може стати проблемою для країн Африки та Азії і призвести до соціально-економічних потрясінь. Найбільшим споживачем українського зерна був Китай, але поки що навіть його впливу забракло для зміни російської позиції.

Більше того, російська армія цілеспрямовано руйнує портову інфраструктуру України, яка обслуговує зерновий експорт. Навіть після відновлення роботи "зернового коридору" знадобиться час та фінанси для реконструкції зруйнованих елеваторів, під’їзних колій та іншого обладнання.

Тема продовольчої безпеки є пріоритетною для нашої країни, тому її включено до "Формули миру" Володимира Зеленського як один із пунктів. Україна протягом усього часу дії угоди сумлінно виконувала свої зобов’язання. Після зупинки експорту з вини росії, українські делегації порушують це питання на всіх переговорах і конференціях високого рівня.

Світова громадська думка — на боці України, і навіть під час недавнього саміту росія — Африка учасники прямо з трибуни заклика́ли кремль відновити дію зернової ініціативи та не перешкоджати постачанню зерна.

росія все ще сподівається обміняти свою згоду на деякі поступки з боку Заходу: підключення до SWIFT дочірньої структури "Россельхозбанка", зняття санкцій з експорту мінеральних добрив і подібні рішення. Для росії важливо створити прецедент хоча б часткового зняття санкцій, і вона готова шантажувати світ загрозою голоду для досягнення цих цілей.

Можна прогнозувати, що необхідність поновлення зернової угоди з росією обговорить президент Туреччини Реджеп Ердоган, його особиста зустріч з володимиром путіним може відбутися найближчим часом.

Також це питання, безперечно, буде на порядку денному саміту БРІКС (22-24 серпня в ПАР) та саміту G-20, який 9-10 вересня відбудеться в Індії. За підсумками одного із цих заходів може бути оголошено про рішення щодо відновлення експорту українського зерна. Тому дипломатичний тиск дуже важливий, і він дозволить уникнути надмірних поступок російським вимогам.