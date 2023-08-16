Вперше після припинення "зернової угоди": з порту Одеси вийшов контейнеровоз

На борту знаходиться понад 30 тисяч тонн вантажу

З порту Одеси тимчасовим коридором вирушило перше судно – контейнеровоз "Joseph Schulte" під прапором Гонконгу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"16 серпня 2023 р. контейнеровоз, який знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 р., вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На борту – понад 30 тис. тонн вантажу (2 114 контейнерів), у тому числі з продовольством ", — йдеться у повідомленні.

Кубраков додав, що коридор використовуватиметься для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення рф.

"Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден в/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року", — сказав віцепрем'єр-міністр.

Фото — Олександр Кубраков

Зазначається, що Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO), Рада якої визнає міжнародне право України на вільне торгове судноплавство.

Олександр Кубраков додав, що востаннє судно виходило у рамках "зернової угоди" 16 липня з порту Одеса. Після зриву "угоди" росія неодноразово здійснювала повітряні атаки портової інфраструктури з метою зупинити український агроекспорт. Водночас було помічено інформаційні спекуляції та спроби провокацій у Чорному морі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 липня росія заявила про вихід із "зернової угоди". Країна-агресор також додала, що повернеться до "договору", як тільки її "договореності буде виконано".