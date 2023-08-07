"До кінця війни можуть залишитися без кораблів": Зеленський пригрозив путіну через обстріл портів

Президент вважає, що окупанти блокують Чорне море через невдачі на фронті

Президент України Володимир Зеленський на тлі обстрілу українських портів зробив заяву. Він пригрозив росіянам знищенням кораблів, якщо вони не припинять свої атаки.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю La Nacion. Він зазначив, що росія заблокувала Чорне море та територіальні води України у тому числі, а в цих межах наша держава має повне право ввозити та вивозити товари.

Президент України зазначив, що росіяни не мають успіхів на фронті, тому окупанти застосовують насильство і зброю, щоб поставити нашу країну в патову ситуацію. Але Україна не має наміру терпіти атаки на цивільне населення і "зернові коридори", тому окупантам будуть давати відсіч.

"Якщо росія продовжуватиме домінувати в Чорному морі і блокуватиме його, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей. Якщо вони продовжуватимуть стріляти, у нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів. І це те, що ми хочемо їм показати", — наголосив Володимир Зеленський.

Також глава держави додав, що росія намагається колонізувати Азовське та Чорне моря, проте Кремль не має права вирішувати які товари Україна може експортувати і виробляти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в районі Кримського мосту атакували російський танкер SIG, а в СБУ розповіли подробиці цієї спецоперації. Однак в ООН виявилися незадоволені атакою на російський корабель і закликали утриматися від "подальшої ескалації конфлікту".