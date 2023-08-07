"К концу войны могут остаться без кораблей": Зеленский пригрозил путину из-за обстрелов портов

Президент считает, что оккупанты блокируют Черное море из-за неудач на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обстрелов украинских портов сделал заявление. Он пригрозил россиянам уничтожением кораблей, если они не прекратят свои атаки.

Об этом глава государства заявил в интервью La Nacion. Он отметил, что россия заблокировала Черно море и территориальные воды Украины в том числе, а в этих пределах наше государство имеет полное право ввозить и вывозить товары.

Президент Украины отметил, что у россиян нет успехов на фронте, поэтому оккупанты применяют насилие и оружие, чтобы поставить нашу страну в патовую ситуацию. Но Украина не намерена терпеть атаки на гражданское на население и "зерновые коридоры", поэтому оккупантам будут давать отпор.

"Если россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой наших возможностей. Если они будут продолжать стрелять, у нас не так много оружия, но если они будут продолжать стрелять, то к концу войны они могут остаться без кораблей. И это то, что мы хотим им показать", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также глава государства добавил, что россия пытается колонизировать Азовское и Черное моря, однако у Кремля нет права решать какие товары Украина может экспортировать и производить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в районе Крымского моста атаковали российский танкер SIG, а в СБУ рассказали подробности этой спецоперации. Однако в ООН оказались недовольны атакой на российский корабль и призвали воздержаться от "дальнейшей эскалации конфликта".