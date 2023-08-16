Впервые после прекращения "зерновой сделки": из порта Одессы вышел контейнеровоз

На борту находится более 30 тысяч тонн груза

Из порта Одессы временным коридором отправилось первое судно — контейнеровоз "Joseph Schulte" под флагом Гонконга.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"16 августа 2023 г. контейнеровоз, который находился в порту Одесса с 23 февраля 2022 г., вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту – более 30 тыс. тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием", — говорится в сообщении.

Кубраков добавил, что коридор будет использоваться для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения рф.

"Согласно навигационному поручению ВМС ВСУ №6 временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа 2023 года", — сказал вице-премьер-министр.

Фото - Александр Кубраков

Отмечается, что Украина предложила данный маршрут в своем обращении в Международную морскую организацию (IMO), Совет которой признает международное право Украины на свободное торговое судоходство.

Александр Кубраков добавил, что в последний раз судно выходило в рамках "зерновой сделки" 16 июля из порта Одесса. После срыва "соглашения" рф неоднократно совершала воздушные атаки портовой инфраструктуры с целью остановить украинский агроэкспорт. В то же время были замечены информационные спекуляции и попытки провокаций в Черном море.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 июля россия заявила о выходе из "зернового соглашения". Страна-агрессор также добавила, что вернется к "договору", как только ее "договоренности будут выполнены.