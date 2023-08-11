Соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа" о сложившейся ситуации с "зерновым коридором" в Черном море

Известно, что в августе должны состояться переговоры президент Турции Реджепа Эрдогана и российского лидера владимира путина касательно возвращения рф в зерновую сделку. Российские СМИ пишут, что на них Эрдоган якобы планирует предложить укрупнить и расширить соглашение, а именно – возобновить мирные переговоры по Украине. Но это скорее из области желаемого кремлевскими пропагандистами.

Пока же Эрдоган пытается сбросить с себя определенную ответственность, кивая на Запад. Мол, пусть тот выполнит некие российские пожелания. Фактически – ослабит санкции по ряду позиций.

Сам Эрдоган, похоже, всё, что мог дать рф по зерновой сделке – дал. А вот подключить ее банки к SWIFT, возобновить поставку стране-агрессору запчастей для сельхозтехники (которые, понятное дело, могут пойти и на военную), решить вопрос со страхованием российских судов (больная тема для кремля, особенно после недавних успешных атак украинских морских дронов), возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" – тут он не властен.

А Запад, естественно, не хочет, чтобы всё выглядело как его уступка россии. Ему интереснее, чтобы всё выглядело, будто Глобальный Юг и прочие условные нейтралы додавили рф. Принудили ее вернуться в соглашению. Потому в Госдепе США упоминают ту же Бразилию как того, кто может подтолкнуть к этому путина. Но в первую очередь тут могут реально давить Китай и Индия. Страны, которые способны повлиять на кремль. Думаю, в течение августа и будет решаться этот вопрос.

путин в сложной ситуации. Теме более, что Украина показала свои возможности, ударив морскими дронами и по десантному кораблю оккупантов, и по их нефтяному танкеру. Как следствие – страхование российских судов в Черном море уже резко выросло. Ведь такие атаки значительно повышают риски. Конвоировать все суда рф не может. В том числе опасаясь атак на конвой со стороны украинских морских дронов.

Украина четко дала понять – вы уничтожаете наши порты, мы будем топить ваши корабли. В итоге россия, учитывая ее размеры, инфраструктурные и санкционные проблемы, потеряет больше.

А тут еще и риски повышения цен на нефть, в чем не заинтересованы многие глобальные игроки, тот же Китай.

Думаю, встречей Эрдогана с путиным череда закулисных переговоров, явных и тайных шантажей и сигналов может завершиться. И рф вернется в сделку, получив некие чисто формальные уступки.