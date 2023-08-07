Хочет снова поговорить о мире? Появилась тревожная информация по поводу намерений Эрдогана

Официальных сообщений от турецкой стороны на эту тему нет

В августе должны состояться переговоры президент Турции Реджепа Эрдогана и главы россии владимира путина. Как пишут росСМИ, на них Эрдоган якобы планирует предложить возобновить мирные переговоры по Украине.

Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на собственный источник в администрации президента Турции.

Отмечается, что Эрдоган якобы предложит возобновить мирные переговоры по Украине "для установления скорейшего прекращения огня". Однако учитывая то, что российская пропаганда регулярно подает неправдивую информацию и искажает факты, эти данные нуждаются в подтверждении.

Напомним, в август-2023 Украина вошла под усилившиеся разговоры о переговорах. Поспособствовать им буквально умолял африканских лидеров диктатор владимир путин во время недавнего саммита россия-Африка. В свою очередь, Киев в начале августа намерен начать переговоры с США о гарантиях безопасности. Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал, как Украине нужно готовиться к переговорам.

Как сообщал "Телеграф", до конца 2023 года после мирного саммита в Саудовской Аравии могут состояться еще две встречи по ситуации в Украине на уровне глав государств.