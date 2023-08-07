Офіційних повідомлень від турецької сторони на цю тему немає

У серпні мають відбутися переговори президент Туреччини Реджепа Ердогана та глави росії володимира путіна. Як пишуть росЗМІ, на них Ердоган нібито планує запропонувати відновити мирні переговори по Україні.

Про це повідомляє РИА "Новости", посилаючись на власне джерело в адміністрації президента Туреччини.

Зазначається, що Ердоган нібито запропонує відновити мирні переговори по Україні "для встановлення якнайшвидшого припинення вогню". Проте з огляду на те, що російська пропаганда регулярно подає неправдиву інформацію та спотворює факти, ці дані потребують підтвердження.

Нагадаємо, у серпні-2023 Україна увійшла під розмови про переговори, що посилилися. Посприяти їм буквально благав африканських лідерів диктатор Володимир Путін під час недавнього саміту Росія-Африка. Своєю чергою, Київ на початку серпня має намір розпочати переговори зі США щодо гарантій безпеки. Ветеран зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан розповів, як Україні потрібно готуватися до переговорів.

Як повідомляв "Телеграф", до кінця 2023 року після мирного саміту в Саудівській Аравії можуть відбутися ще дві зустрічі щодо ситуації в Україні на рівні глав держав.