путін може отримати нові ордери на арешт від Гааги, — голова МКС

Суд активно займається новими розслідуваннями по Україні

Ордер міжнародного суду в Гаазі на арешт президента Росії Володимира Путіна може стати не єдиним. Крім справи про депортацію українських дітей, Міжнародний кримінальний суд розслідує й інші справи по Україні.

Про це заявив глава МКС Петро Гофманський, пише "Голос Америки".

"Він (прокурор МКС, — ред.) може запросити ордер на арешт у досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах, і ми очікуємо, що буде більше дій із цього приводу", — зазначив він.

Нагадаємо, у березні МКС видав ордер на арешт путіна та "уповноваженої з прав дитини" у рф марії львової-бєлової у справі про депортацію українських дітей. У зв’язку з цим путін побоюється залишати межі росії, щоб не бути заарештованим.

Як повідомляв "Телеграф", російське МВС оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Томоко Акане, яка видала ордер на арешт владимир путіна. Статтю, за якою її звинувачують, не вказано.