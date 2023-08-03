путин может получить новые ордера на арест от Гааги, - глава МУС

Суд активно занимается новыми расследованиями по Украине

Ордер международного суда в Гааге на арест президента россии владимира путина может стать не единственным. Кроме дела о депортации украинских детей Международный уголовный суд расследует и другие дела по Украине.

Об этом заявил глава МУС Петр Гофманский, пишет "Голос Америки".

"Он (прокурор МУС, — ред.) может запросить ордер на арест у досудебных судей МУС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но безусловно прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, так же как и в других странах, и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу", — отметил он.

Напомним, в марте МУС выдал ордер на арест путина и "уполномоченной по правам ребенка" в рф Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей. В связи с этим путин опасается покидать пределы россии, чтобы не быть арестованым.

Как сообщал "Телеграф", российское МВД объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Томоко Аканэ, выдавшую ордер на арест владимир путина. Статья, по которой её обвиняют, не указана.