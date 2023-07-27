путин "отомстил" Гааге: в россии приняли громкое решение

Статья против Аканэ не указывается

Российское МВД объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Томоко Аканэ, выдавшую ордер на арест владимир путина.

Об этом сообщает бывший заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, ссылаясь на данные с сайта российских правоохранителей.

По его данным вышеуказанная информация появилась в базе розыска российского мвд. В карточке отмечена судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест путина и детского омбудсмена рф марии львовой-беловой. При этом, статья, по которой её обвиняют, не указана.

Однако Геращенко напоминает, что ранее против Аканэ и двух других судей, а также прокурора МУС Следственный комитет рф возбудил уголовные дела о "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности" и "приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой".

Напомним, ранее мы писали о том, что после решения Международного суда в Гааге российский диктатор путин теперь не может покидать россию.

Также мы рассказывали о том, как в россии отреагировали на решение Суда в Гааге.