путін "помстився" Гаазі: в росії ухвалили гучне рішення

Стаття проти Акане не вказується

Російське МВС оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Томоко Акане, яка видала ордер на арешт володимира путіна.

Про це повідомляє колишній заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко, посилаючись на дані із сайту російських правоохоронців.

За його даними, вищезазначена інформація з’явилася в базі розшуку російського МВС. У картці зазначено суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, яка видала ордер на арешт путіна та дитячого омбудсмена росії марії левової-білової. При цьому стаття, за якою її звинувачують, не вказана.

Проте Геращенко нагадує, що раніше проти Акане та двох інших суддів, а також прокурора МКС Слідчий комітет росії порушив кримінальні справи про "притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності" та "приготування до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після рішення Міжнародного суду в Гаазі російський диктатор путін тепер не може виїжджати з росії.

Також ми розповідали про те, як у росії відреагували на рішення Суду в Гаазі.