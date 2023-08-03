Две встречи мировых лидеров по Украине пройдут до конца года: СМИ раскрыли детали

Конкретного времени и места пока не называют

До конца 2023 года после мирного саммита в Саудовской Аравии могут состояться еще две встречи по ситуации в Украине на уровне глав государств.

Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников издания, первая такая встреча может пройти на полях Генассамблеи ООН или в рамках встречи G20 в Индии. Оба мероприятия состоятся в сентябре.

Кроме того, также обсуждается более структурированный мирный саммит позже в этом году, сообщил источник Politico.

Что касается предстоящей встречи в Саудовской Аравии в 5-6 августа, то она станет продлением июльской встречи в Копенгагене, которую посетили представители так называемого "Глобального Юга".

"Главная цель официальных лиц – согласовать совместное заявление в конце встречи в эти выходные – результат, который ускользнул от участников переговоров на инаугурационной встрече в Копенгагене в прошлом месяце", — пишет издание.

В материале говорится, что Украина рассматривает эту встречу как возможную предшественницу давно разрекламированного мирного саммита.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Бразилия отказалась ехать на мирный саммит в Джидду, в то же время свое участие допускает Южная Корея.