Новые маршруты для заблокированных судов в Черном море. Как они работают и что это значит

На кораблях разместят камеры и будут вести трансляцию, чтобы доказать, что это гуманитарная миссия.

После выхода из зерновой сделки россия снова начала демонстративно блокировать и обстреливать украинские черноморские порты, уничтожая зерно и инфраструктуру. И сегодня Военно-Морские Силы ВСУ объявили об открытии временного маршрута — им гражданские грузовые суда смогут выйти из блокады. Рассказываем подробнее, как будет работать новый коридор:

Корабли будут плыть с камерами

В четверг на странице ВМС ВСУ в Facebook сообщили, что открывают новые временные маршруты для торговых судов, следующих в/из черноморских морских портов Украины.

В первую очередь маршруты будут использоваться для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный" еще с начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 г. Это те суда, на которые не распространялось "зерновое соглашение" и они не могли покинуть порты. А сейчас существует большой риск обстрела этих портов по россии.

Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля. После этого россия начала обстреливать инфраструктуру портов.

Временный коридор объявили приказом навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023. Эти маршруты уже были предложены по Украине в обращении к Международной морской организации (IMO). В ответ Совет Международной морской организации признал право Украины на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом и призвал россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море.

В то же время о каких-либо инструментах для соблюдения этих гарантий свободного судоходства речь не идет.

Reuters со ссылкой на спикера ВМС Олега Чалика сообщает, что коридор будет очень прозрачным, на кораблях разместят камеры и будет трансляция, чтобы показать, что это чисто гуманитарная миссия и не имеет военной цели.

Коридор может стать серьезным испытанием способности Украины вновь открыть морские пути в то время, когда россия пытается восстановить свою блокаду, пишет издание. В то же время, оно цитирует немецкого зернотрейдера, который говорит, что люди хотят получить больше деталей об украинском временном транспортном канале, о котором было объявлено сегодня, поскольку он не может работать, если россия не даст конкретных обязательств не атаковать корабли.

Главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в Facebook показал, о каких именно маршрутах идет речь в соответствии с новым постановлением:

Также ранее ABC со ссылкой на официальное письмо Киева Международной организации судоходства сообщало, что Украина решила установить на временной основе рекомендованный морской маршрут. В письме и. министра общин, территорий и развития инфраструктуры Украины Василий Шкураков отмечает, что дополнительный транспортный маршрут ведет к территориальным водам и исключительной морской экономической зоне Румынии, которая является одной из соседних черноморских стран.

Возможные риски

Впрочем, сложно игнорировать факт того, что рядом есть страна-террорист, привыкшая одним выстрелом уничтожать десятки тысяч тонн зерна, обрекая мир на голод. ВМС ВСУ предупредили, что военная угроза и минная опасность со стороны россии сохраняется.

Поэтому к проходу по маршрутам будут допускаться суда, владельцы/капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях.

Также сегодня на сайте Flightradar заметили, что неподалеку от Дуная в небе Румынии вдоль черноморского побережья летали по кругу самолет страна НАТО: по кругу американский самолет РЭБ и британский самолет-заправщик.

Американский самолет над Румынией

А сейчас над Черным морем кружит американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат FORTE 11.

В небе над Черным морем баражирует разведывательный БПЛА США

Ранее россия пригрозила атаковать любые корабли, приближающиеся к украинским портам, потому что сочтет их перевозящими вооружение, а страны их флага — комбатантами на украинской стороне. В ответ Украина опубликовала аналогичную оговорку относительно россии и оккупированных украинских портов.

После этого в Черном море стали страдать объекты, связанные с российским экспортом нефтяной. В бухте Новороссийска загадочный надводный дрон повредил крупный десантный корабль "Оленегорский горняк" — помимо ценности "горняка", порт Новороссийска важен для россии для экспорта нефти. А позже в Керченском проливе морские беспилотники повредили российский танкер SIG, перевозивший нефть и нефтепродукты в Крым и из Украины вопреки санкциям.

Также Украина объявила акватории внутреннего и внешнего рейдов 6 российских портов (Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань) в Черном море находящимися под военной угрозой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как провоцирование глобального продуктового кризиса ударит по россии.