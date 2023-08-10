Нові маршрути для заблокованих суден у Чорному морі. Як вони працюють і що це означає

На кораблях розмісять камери і вестимуть трансляцію, щоб довести, що це — гуманітарна місія

Після виходу із зернової угоди росія знову почала демонстративно блокувати та обстрілювати українські чорноморські порти, знищуючи зерно та інфраструктуру. І сьогодні Військово-Морські Сили ЗСУ оголосили про відкриття тимчасового маршруту — ним цивільні вантажні судна матимуть змогу вийти з блокади. Розповідаємо детальніше, як працюватиме новий коридор:

Кораблі пливтимуть з камерами

У четвер на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook повідомили, що відкривають нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України.

В першу чергу маршрути використовуватимусь для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" ще з початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 р. Це ті судна, на які не поширювалася "зернова угода" і вони не могли покинути порти. А зараз існує великий ризик обстрілу цих портів росією.

Останнє ж судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. Після цього росія почала обстрілювати інфраструктуру портів.

Тимчасовий коридор оголосили наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023. Ці маршрути вже були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). У відповідь Рада Міжнародної морської організації визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом та закликала росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торговельному судноплавству в Чорному морі.

Водночас про якісь інструменти для дотримання цих гарантій вільного судноплавства не йдеться.

Reuters із посиланням на речника ВМС Олега Чалика повідомляє, що коридор буде дуже прозорим, на кораблях розмістять камери і буде трансляція, щоб показати, що це суто гуманітарна місія і не має військової мети.

Коридор може стати серйозним випробуванням здатності України знову відкрити морські шляхи в той час, коли росія намагається відновити свою блокаду, пише видання. Водночас воно цитує німецького зернотрейдера, який каже, що люди хочуть отримати більше деталей про український тимчасовий транспортний канал, про який було оголошено сьогодні, оскільки він не може працювати, якщо росія не дасть конкретних зобов’язань не атакувати кораблі.

Головний редактор сайту BlackSeaNews, керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у Facebook показав, про які саме маршрути йде мова відповідно до нової постанови:

Також раніше ABC із посиланням на офіційний лист Києва до Міжнародної організації судноплавства повідомляло, що Україна вирішила встановити на тимчасовій основі рекомендований морський маршрут. У листі в.о. міністра громад, територій та розвитку інфраструктури України Василь Шкураков зазначає, що додатковий транспортний маршрут веде до територіальних вод і виключної морської економічної зони Румунії, яка є однією з сусідніх чорноморських країн.

Можливі ризики

Утім складно ігнорувати факт того, що поруч є країна-терорист, яка звикла одним пострілом знищувати десятки тисяч тонн зерна, прирікаючи світ на голод. ВМС ЗСУ попередили, що військова загроза та мінна небезпека з боку росії зберігається.

Тому до проходу маршрутами допускатимуться судна, власники/капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

Також сьогодні на сайті Flightradar помітили, що неподалік від Дунаю в небі Румунії вздовж чорноморського узбережжя літали по колу літак країна НАТО: по колу американський літак РЕБ і британський літак-заправник.

Американський літак над Румунією

А зараз над Чорним морем кружляє американський стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат FORTE 11.

У небі над Чорним морем баражує розвідувальний БПЛА США

Раніше росія пригрозила атакувати будь-які кораблі, які наближаються до українських портів, бо вважатиме їх такими, що перевозять озброєння, а країни їхнього прапора — комбатантами на українському боці. У відповідь Україна опублікувала аналогічне застереження щодо росії та окупованих українських портів.

Після цього у Чорному морі почали страждати об'єкти, пов'язані з російським експортом нафтови. У бухті Новоросійська загадковий надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк" — крім цінності "горняка", порт Новоросійська є важливим для росії для експорту нафти. А згодом у Керченській протоці морські безпілотники пошкодили російський танкер SIG, що перевозило нафту та нафтопродукти до та з Криму всупереч санкціям.

Також Україна оголосила акваторії внутрішнього та зовнішнього рейдів 6 російських портів (Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі і Тамань) у Чорному морі такими, що перебувають під воєнною загрозою.

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