Турция прогнулась под путина? россия договаривается о собственной "зерновой сделке" - СМИ

Соглашение может быть подписано уже скоро

После выхода из зерновой сделки россия, Турция и Катар якобы работают над новым трехсторонним соглашением.

Об этом сообщает Bild, ссылаясь на служебную переписку между Министерствами иностранных дел и посольствами рф и Турции, которая попала в распоряжение редакции.

Согласно данным журналистов, кремль заранее предупредил Анкару о выходе из "зернового соглашения", а после этого вышеуказанные страны начали работать над новым. Согласно ему, россияне хотят поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке, Турция может выступать как организатор, а Катар — как спонсор поставок.

При этом глава МИД Турции Хакан Фидан просит Россию возобновить прежнюю "зерновую сделку", чтобы зерно поставлялось и из Украины. Анкара также предлагает действовать под эгидой ООН. По информации издания, новая сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште. Якобы для этого туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Туда же прибудет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что после выхода из "Зерновой сделки" россия активизировала атаки на украинскую портовую инфраструктуру. Уже на следующий день после вышеуказанного решения страна-агрессор провела массированную атаку на Одессу. Эти обстрелы продолжаются до сих пор.

Также мы сообщали, что в добавок к обстрелам рф ввела блокаду Черного моря, но ответ Украины не заставил себя ждать и руководство нашего государство приняло аналогичные меры. После этого, к слову, с российскими кораблями в Черном море начали случаться "неприятности", Так, например, после атаки дронов у рф больше не плавает корабль "Оленегорский горняк".