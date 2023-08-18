Туреччина прогнулась під путіна? росія домовляється про власну "зернову угоду" - ЗМІ

Угода може бути підписана вже скоро

Після виходу із зернової угоди росія, Туреччина та Катар нібито працюють над новою тристоронньою угодою.

Про це повідомляє Bild, посилаючись на службове листування між Міністерствами закордонних справ та посольствами росії та Туреччини, яке потрапило в розпорядження редакції.

За даними журналістів, кремль заздалегідь попередив Анкару про вихід із "зернової угоди", а після цього вищезазначені країни почали працювати над новою. Згідно з нею, росіяни хочуть постачати російське зерно до бідних країн, переважно в Африку, Туреччина може виступати як організатор, а Катар — як спонсор поставок.

При цьому глава МЗС Туреччини Хакан Фідан просить росію відновити колишню "зернову угоду", щоб зерно постачалося і з України. Анкара також пропонує діяти під егідою ООН. За інформацією видання, нова угода може бути укладена вже цими вихідними в Будапешті. Нібито для цього туди вже вилетів голова Татарстану Рустам Мініханов. Туди ж прибуде і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Нагадаємо, що після виходу із "Зернової угоди" росія активізувала атаки на українську портову інфраструктуру. Вже наступного дня після цього рішення країна-агресор провела масовану атаку на Одесу. Ці обстріли продовжуються досі.

Також ми повідомляли, що на додаток до обстрілів Росії ввела блокаду Чорного моря, але відповідь України не змусила себе чекати і керівництво нашої держави вжило аналогічних заходів. Після цього, до речі, з російськими кораблями в Чорному морі почали траплятися "неприємності". Так, наприклад, після атаки дронів у Росії більше не плаває корабель "Оленьогірський гірник".