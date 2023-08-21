Неявка путіна на саміт БРІКС розкриває важливу деталь щодо росії — CNN

У кремлі намагаються переконати всіх довкола, що відмова путіна їхати на саміт ніяк не пов’язана з ордером на його арешт

Відсутність російського диктатора володимира путіна на саміті БРІКС у Південній Африці свідчить про ізоляцію росії. Це також говорить про те, що він втратив можливість просувати своє бачення у певному колі лідерів.

Про це пише СNN.

Раніше російський лідер був фігурою, яка привертає до себе увагу. Однак повномасштабне вторгнення рф в Україну повністю змінило цю ситуацію і тепер світ сприймає шляхи по-іншому. Він уже відсутній на світовій політичній арені.

Журналісти видання зазначили, що попри налагодження зв’язків росії з Китаєм, Іраном та Білоруссю президент рф залишається в периферії. При цьому сам він заявляв, що не вважає свою присутність у БРІКС "важливішою за мою присутність зараз у росії".

Неявка диктатора на саміт говорить про ізоляцію рф та звуження горизонтів путіна. Також це означає, що російський лідер втратив ще одну можливість просувати своє бачення.

До речі, у кремлі намагаються переконати всіх довкола, що відмова путіна їхати на саміт ніяк не пов’язана з ордером на його арешт.

"Незалежно від мотивів, неявка путіна на саміт не вигідна москві. Але росія наполегливо продовжує піар-кампанію, що представляє росію як рішучу антиколоніальну державу, яка підтримує справедливіший і рівноправніший світовий порядок", — йдеться в статті.

Для довідки: саміт БРІКС триватиме з 22 по 24 серпня 2023 року у найбільшому місті Південно-Африканської Республіки Йоганнесбург. У ньому візьмуть участь президент Південної Африки Сіріл Рамафоса, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїс Лула да Сілва та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Раніше повідомлялося, що росію представить глава МЗС рф сергій лавров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент ПАР Сиріл Рамафоса заявляв, що в країні не мають наміру заарештовувати володимира путіна, якщо той приїде на БРІКС.