Неявка путина на саммит БРИКС раскрывает важную деталь насчет россии - CNN

В кремле пытаются убедить всех вокруг, что отказ путина ехать на саммит никак не связан с ордером на его арест.

Отсутствие российского диктатора владимира путина на саммите БРИКС в Южной Африке свидетельствует об изоляции россии. Это также говорит о том, что он утратил возможность продвигать свое видение в определенном кругу лидеров.

Об этом пишет СNN.

Ранее российский лидер был фигурой, привлекающей к себе внимание. Однако полномасштабное вторжение рф в Украину полностью изменило эту ситуацию и теперь мир воспринимает путина по-другому. Он уже отсутствует на мировой политической арене.

Журналисты издания отметили, что несмотря на налаживание связей россии с Китаем, Ираном и Беларусью президент рф остается в периферии. При этом сам он заявлял, что не считает свое присутствие в БРИКС "важнее моего присутствия сейчас в россии".

Неявка диктатора на саммит говорит об изоляции россии и сужении горизонтов путина. Также это означает, что российский лидер потерял еще одну возможность продвигать свое видение.

К слову, в кремле пытаются убедить всех вокруг, что отказ путина ехать на саммит никак не связан с ордером на его арест.

"Независимо от мотивов, неявка путина на саммит не выгодна москве. Но россия настойчиво продолжает пиар-кампанию, представляющую россию как решительное антиколониальное государство, поддерживающее более справедливый и равноправный мировой порядок", — говорится в статье.

Для справки: саммит БРИКС будет проходить с 22 по 24 августа 2023 года в крупнейшем городе Южно-Африканской Республики Йоханнесбург. В нем примут участие президент Южной Африки Сирилл Рамафоса, лидер Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ранее сообщалось, что россию представит глава МИД рф сергей лавров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что в стране не намерены арестовывать владимира путина, если тот приедет на БРИКС.