Политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал о реальных перспективах БРИКС

Этот саммит БРИКС расставил все точки над "i" по поводу реальных перспектив и влиятельности этой организации. И все – из-за вопроса участия Путина на фоне ордера на его арест от Международного уголовного суда.

1. Если бы Путин приехал, но его не арестовали, потому что Рамафоса не решился, – ЮАР оказалась бы под очень жестким прессингом Запада, а это не то, что может себе позволить это государство. События могли бы развиваться по-разному, но Рамафоса вероятнее всего для начала потерял бы кресло. А отношения ЮАР с БРИКС значительно усложнились бы и вообще на фоне пертурбаций отошли бы на третий план.

2. Если бы Путин приехал — и его, согласно подписанным ЮАР обязательствам, арестовали по решению МУС — это, фактически, стало бы концом БРИКС, ведь продемонстрировало нулевую лояльность стран-членов друг к другу.

3. Путин не уехал "по обоюдному согласию с Рамафосой" — и это зафиксировало реалии: для ЮАР отношения с МУС и Западом в целом имеют гораздо более высокий приоритет, чем интересы БРИКС, а тем более России.

Реалии громко развалили тезисы о невероятной значимости БРИКС как нового мощного геополитического игрока, альтернативы ЕС, Америке и даже НАТО. Не выйдет из БРИКС нового геополитического лидера.

Потому что на самом деле все страны-участницы понимают для себя, что поступили бы так же, как Рамафоса: выбрали свой интерес, а не России и БРИКС. А когда все участники альянса понимают, что этот альянс для них и для всех остальных ничего не стоит, прогноз достаточно очевиден.

Источник: пост Голобуцкого в Telegram