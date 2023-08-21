Злякався покидати росію? путін дав задню перед візитом у Туреччину

Це могла би бути рідкісна поїздка російського президента закордон, але він відмовився

Наприкінці серпня президент росії володимир путін мав нарешті покинути межі росії, чого йому не вдалося зробити у випадку із самітом БРІКС у ПАР, та полетіти у Туреччину на зустріч з Реджепом Тайїпом Ердоганом. Останній наполегливо домагається продовження "зернової угоди".

Як це пояснюють рф та Туреччина

Судячи зі слів президента Туреччини, путін все ж не приїде до нього на переговори. З боку росії таких заяв поки не було. Так, президент Ердоган заявив, що все ж планує провести переговори з путіним та сподівається, що матиме таку можливість вже у вересні в умовах напруженого графіка. Хоча раніше Ердоган наполегливо анонсував візит російського президента і розповідав, що він відбудеться укінці серпня.

"У вересні відбудеться зустріч G-20 в Індії та Генеральна асамблея ООН у США. Якщо ми знайдемо можливість у цій напруженій обстановці, ми зустрінемося та поговоримо з путіним віч-на-віч", — сказав Ердоган журналістам.

Ердоган прагне зустрічі з путіним, щоб обговорити чорноморську зернову угоду та змусити росію зайняти позитивну позицію щодо зриву "зернової угоди", посередником в якій був Ердоган.

Також турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан може незабаром відвідати росію та провести переговори з цього питання.

Навіщо ці переговори Туреччині

Анкара неодноразово повідомляла, що прагне відновити чорноморську "зернову угоду". Як на саміті НАТО у Вільнюсі, так і під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Стамбулі, Ердоган казав, що путін відвідає Туреччину в серпні, щоб обговорити продовження угоди. І цей візит міг би стати першою поїздкою путіна в одну з країн НАТО з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини після торішнього вторгнення, припинила дію 17 липня після того, як росія в односторонньому порядку вийшла з угоди. Минулого року домовленість відкрила можливість для відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів. Також росія мала всі можливості накликати на себе гнів Туреччини після інциденту із зупинкою турецького судна 13 серпня за 50 кілометрів від її узбережжя.

Туреччина намагається балансувати та досі не приєднувалася до економічних санкцій Заходу проти росії, водночас постачаючи зброю в Україну.

путін стає все більш ізольованим на тлі санкцій Заходу, тоді як Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на його арешт за звинуваченнями у воєнних злочинах у тому, що росія незаконно депортує українських дітей під час війни.

Що далі

Тимчасом видання The Telegraph пише, що росія веде переговори з Туреччиною та Катаром щодо нової "зернової угоди", до якої не залучатимуть Україну. Мовляв, чиновник з республіки Татарстан у росії Рустам Мінніханов відвідав Угорщину для перемовин щодо можливої ​​нової чорноморської "зернової угоди". Той нібито наполягав на підписанні угоди з Катаром і Туреччиною, яка прискорить експорт російського зерна до Африки.

Раніше володимир путін заявив, що росія може покрити дефіцит експорту в Африку, і відповідно до потенційної Будапештської угоди вона використовуватиме Туреччину як основного оператора вантажних суден і Катар як фінансового гаранта.

Українські чиновники заявили, що будь-яка зернова угода, яка виключає Київ, спонукатиме росію красти більше зерна з окупованих нею територій України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що першому судну вдалося успішно пропливти Чорним морем українським тимчасовим гуманітарним коридором без участі росії. Корабель пройшов через Босфор і зараз перебуває в Туреччині.