Перший напад рф на торгове судно у Чорному морі. Що відомо про інцидент з Sukru Okan

росіяни напали на корабель дуже близько від берегів Туреччини, якщо взагалі не у її територіальних водах

росія вперше задіяла своїх військових, щоб напасти на іноземне торгове судно у Чорному морі, яке слідувало до порту "Ізмаїл" в Одеській області.

У неділю, 13 серпня, військові Чорноморського флоту влаштували провокацію із залученням патрульного корабля та вертольота, вистріливши в турецьке судно на близькій від узбережжя Туреччини відстані, зупинивши турецький суховантаж "Şükrü Okan". Це перший такий напад росіян після їхнього виходу із "зернової угоди", до цього вони обмежувалися лише погрозами.

Що кажуть росіяни

Спочатку у факт існування цього інциденту повірили не всі, адже зазвичай успіхи рф існують лише віртуально у зведеннях герасимова. Але згодом з'явилися відео з нібито підтвердженням та офіційна заява МЗС України. На відео справді екіпаж сидить на палубі, поки над кораблем кружляє гелікоптер:

Так, вчора в Telegram міністерство оборони рф сказало, що військовий корабель Чорноморського флоту росії "Василий Биков" відкрив попереджувальний вогонь по турецькому вантажному судну "Şükrü Okan" під прапором Палау, що пливло в бік Ізмаїльського порту. Капітан корабля не відреагував на попередження про зупинку для огляду, пояснюють росіяни.

Судно пливло в Ізмаїл - внутрішній порт України на річці Дунай. Він розташований поблизу кордону з Румунією

"З російського військового корабля було відкрито попереджувальний вогонь з легкої автоматичної зброї, щоб змусити корабель зупинитися", — сказано у заяві російського міністерства.

У заяві також стверджується, що солдати висадилися на палубу з вертольота Ка-29 (броньований вертоліт). А після того, як "інспекційна група" завершила роботу на кораблі, він продовжив свій шлях до порту Ізмаїл.

Провокація відбулася біля Туреччини

Це сталося дуже близько від берегів Туреччини, як свідчать дані карт онлайн-трафіку у Чорному морі. Офіційно Анкара не коментувала інциденту. Reuters повідомив лише, що представник турецького міністерства оборони сказав, що він чув про інцидент із судном, яке прямує до Румунії, і що Анкара розглядає його.

Інститут Чорноморських стратегічних досліджень

Як написав Андрій Клименко, керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор порталу BlackSeaNews, судно було зупинено майже одразу при виході за межі територіального моря Туреччини. Це приблизно 12 км від морського кордону Туреччини (фіолетова лінія). Після зупинки та огляду судно змінило порт призначення з українського Ізмаїлу на румунський порт Суліна.

Оскільки це було близько до берегів Туреччини, а джерело інформації — це росіяни, то одразу почали виникати сумніви, чи була зупинка взагалі. Спочатку Inform Napalm із посиланням на моряків танкера Olvia, які спостерігали за цією подією з відстані, сказали, що МО рф збрехало і турецький екіпаж "Şükrü Okan" не підкорився вимогам рашистів, а просто тимчасово змінив курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини. Моряки не бачили гелікоптера і попереджувальних пострілів, чули лише погрози у радіоефірі.

Але згодом з'ясувалися цікавіші деталі. Так, маршрут танкера Olvia справді перетинався з суховантажем "Şükrü Okan", танкер проходив в декількох милях в точці біля територіальних вод Туреччини. І справді, міг бачити той момент, коли турецький екіпаж посилає росіян подалі, пише Inform Napalm. Але після цього "Şükrü Okan" мав одразу рушити у територіальні води Туреччини:

Моряки танкера Olvia кажуть, що росіяни могли напасти на "Şükrü Okan" у водах Туреччини

Тобто, якщо пізніше догляд росіянами судна і був, то він взагалі відбувся вже в територіальних водах Туреччини. Тому з танкера Olvia вже цього не побачили.

"Моряки не могли припустити, що росіяни полізуть доглядати судно в територіальних водах однієї з країн НАТО. До того ж курс судно "Şükrü Okan" в бік Туреччини змінило за рекомендацією турецького радіоефіру. Тобто на етапі спостереження все виглядало ніби екіпаж "Şükrü Okan" проігнорував команди росіян і пішов у турецькі територіальні води. В такому випадку не зрозуміла реакція самої Туреччини, якщо росіяни все ж таки зупиняли і доглядали судно в їх водах примусово. Це тягне на міжнародний скандал", — пише Inform Napalm.

Де судно зараз

Судно "Şükrü Okan" зараз наближається до румунського порту Суліна. Так, у понеділок дані сайту про рух суден MarineTraffic показали нове місце розташування судна поблизу Суліни. Зазначимо, що Суліна також знаходиться у гирлі річки Дунай. А неподалік, уздовж Дунаю, розташований український порт Ізмаїл.

Коментарі

Міністерство закордонних справ України у понеділок, 14 серпня, опублікувало офіційну заяву, у якій засуджує провокаційні дії:

"ВМС рф грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права. Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі. Висловлюємо підтримку та солідарність із Туреччиною як нашим стратегічним партнером та закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій рф, які перешкоджають мирному проходженню суден в Чорному морі", — йдеться у заяві МЗС.

МЗС закликало позбавити рф можливості блокувати міжнародні маршрути, зокрема до українських морських портів.

Радник президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк назвав інцидент "порушенням міжнародного морського права, актом піратства та злочином проти цивільних суден третьої країни у водах інших держав". У своїй заяві на платформі X Подоляк зазначив, що "Україна зробить усі необхідні висновки та обере найкращий спосіб відповіді".

Своєю чергою керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що транспортні та навігаційні коридори в Чорному морі мають знаходитися під міжнародною гарантією.

Водночас росіянам треба "подякувати" за ріст цін на пшеницю після провокацій на судні. Як повідомляє The Bloomberg, хоч судно і було порожнім, але воно спорожнило вантаж кукурудзи днем раніше у Греції. Корабель прямував до Ізмаїла, щоб завантажити більше зерна, і наразі стоїть у доку в Румунії. Тому ф'ючерси на пшеницю підвищилися, а ситуація посилила невизначеність щодо поставок врожаю.

Нагадаємо, що 10 серпня ВМС ЗСУ оголосили про відкриття нових тимчасових маршрутів для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України. Маршрут назвали гуманітарний і створеним для звільнення вантажних суден, які застрягли в портах України з початку війни та не підпадали під дію "зернового коридору".