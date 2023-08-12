Так а чорний дим звідки? У міноборони рф у своєму стилі підтвердили удар по Кримському мосту

Інформація від очевидців надходить суперечлива

У суботу, 12 серпня, у районі Кримського мосту виникло сильне задимлення, там працювала ППО окупантів. Окупаційна влада заявляє, що міст не пошкоджений, але очевидці сумніваються.

У міноборони рф заявили, що удар по мосту нібито завдала Україна керованої ракетою С-200, переробленої в ударний варіант, пишуть росЗМІ.

"Російськими засобами ППО українська ракета була своєчасно виявлена та перехоплена в повітрі. Руйнувань та постраждалих немає", — заявили там.

Однак очевидці дають суперечливі оцінки. Один розповідає, що ППО знищила ракету "чітко спрацювали". На іншому відео свідки говорять "чотири влучення, міст, причому так нормально... а там дивіться, димить, он ще на берег потрапило... у міст конкретно поцілили".

Крім того, на фото з місця чітко видно, що над мостом здіймається не лише білий дим, а й чорний. Якщо білий справді може бути наслідком димової завіси, то звідки взявся у такому разі чорний, незрозуміло.

Як повідомляв "Телеграф", ніч в окупованому Криму також була неспокійною. У росії заявили, що півострів був атакований 20 безпілотниками, пролунали вибухи в Новоозерному. Там розташована велика військова база зберігання окупантів — 943 ЦЗМР, де, ймовірно, було багато військової техніки. За словами місцевих мешканців, там було дуже голосно.