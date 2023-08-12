Так а черный дым откуда? В минобороны рф в своем стиле подтвердили удар по Крымскому мосту

Информация от очевидцев поступает противоречивая

В субботу, 12 августа, в районе Крымского моста возникло сильное задымление, там работала ПВО оккупантов. Оккупационные власти заявляют, что мост не поврежден, но очевидцы сомневаются.

В минобороны рф заявили, что удар по мосту якобы нанесла Украина управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, пишут росСМИ.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет", — заявили там.

Однако очевидцы дают противоречивые оценки. Один рассказывает, что ПВО уничтожила ракету "четко сработали". На другом видео свидетели говорят "четыре попадания, мост, причем так нормально… а там смотрите, дымит, вон еще на берег попало … в мост конкретно попали".

Кроме того, на фото с места четко видно, что над мостом поднимается не только белый дым, но и черный. Если белый действительно может быть последствием дымовой завесы, то откуда взялся в таком случае черный, непонятно.

Как сообщал "Телеграф", ночь в оккупированном Крыму также была неспокойной. В россии заявили, что полуостров был атакован 20-ю беспилотниками, прогремели взрывы в Новоозерном. Там расположена большая военная база хранения оккупантов — 943 ЦЗМР, где вероятно было много военной техники. По словам местных жителей, там было очень громко.