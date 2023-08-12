Крымский мост окутало дымом, перед этим прогремели взрывы (фото, видео)

Оккупанты заявили, что над мостом якобы была развернута дымовая завеса

В субботу, 12 августа, в районе Крымского моста возникло сильное задымление, по предварительным данным там работала ПВО оккупантов. Также сообщается о взрывах в оккупированной Керчи.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Взрывы прокомментировал оккупационный "глава" Крыма сергей аксенов.

"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден", — написал он в Telegram.

"Советник главы" Крыма олег крючков сообщил, что якобы задымление было вызвано тем, что в ходе атаки БПЛА на Крымском мосту специальными службами была поставлена дымовая завеса. Движение возобновится в ближайшее время, заявил он.

РосСМИ пишут, что в районе моста ПВО сработала как минимум четыре раза.

О нескольких сильных взрывах сообщали жители Керчи.

Однако несмотря на эти заявления оккупационных "властей", местные жители сообщают, что на Крымском мосту продолжает что-то сильно дымить, к нему летят вертолеты и направились катера береговой охраны. Примечательно, что дым над мостом — черного цвета, а не белого, как это обычно бывает при дымовой завесе.

Появилось также видео с пляжа, где российские курортники отдыхают на фоне дымящегося моста. Чтобы прокомментировать происходящее, литературных слов им не хватает.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику

Как сообщал "Телеграф", ночь в оккупированном Крыму также была неспокойной. В россии заявили, что полуостров был атакован 20-ю беспилотниками, прогремели взрывы в Новоозерном. Там расположена большая военная база хранения оккупантов — 943 ЦЗМР, где вероятно было много военной техники. По словам местных жителей, там было очень громко.