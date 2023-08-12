Кримський міст огорнуло димом, перед цим пролунали вибухи (фото, відео)

Окупанти заявили, що над мостом нібито було розгорнуто димову завісу

У суботу, 12 серпня, в районі Кримського мосту виникло сильне задимлення, за попередніми даними, там працювала ППО окупантів. Також повідомляється про вибухи в окупованій Керчі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Рух автотранспорту Кримським мостом перекрито.

Вибухи прокоментував окупаційний "глава" Криму сергій аксьонов.

"У районі Керченської протоки силами ППО збиті дві ворожі ракети. Кримський міст не пошкоджений", — написав він у Telegram.

"Радник голови" Криму олег крючков повідомив, що нібито задимлення було викликане тим, що в ході атаки БПЛА на Кримському мосту спеціальними службами було поставлено димову завісу. Рух поновиться найближчим часом, заявив він.

РосЗМІ пишуть, що в районі мосту ППО спрацювала щонайменше чотири рази.

Про кілька сильних вибухів повідомляли мешканці Керчі.

Однак попри ці заяви окупаційних "влад", місцеві жителі повідомляють, що на Кримському мосту продовжує щось сильно диміти, до нього летять гелікоптери і попрямували катери берегової охорони. Примітно, що дим має чорний колір, а не білий, як це буває від димової завіси.

З’явилося також відео з пляжу, де російські курортники відпочивають на тлі мосту, що димить. Щоб прокоментувати те, що відбувається, літературних слів їм не вистачає.

Увага, відео містить ненормативну лексику

Як повідомляв "Телеграф", ніч в окупованому Криму також була неспокійною. У росії заявили, що півострів був атакований 20 безпілотниками, прогриміли вибухи в Новоозерному. Там розташована велика військова база зберігання окупантів — 943 ЦЗМР, де, ймовірно, було багато військової техніки. За словами місцевих мешканців, там було дуже голосно.