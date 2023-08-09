У Криму аніматори танцювали під Сердючку: окупанти змусили їх співати пісню про путіна (відео)

Життя в окупації нагадує реалії сталінських часів

В окупованому Криму, в Алушті, трьох дівчат-аніматорів місцевого аквапарку, які танцювали під пісню Вєрки Сердючки "Ще не вмерла Україна", змусили на камеру вибачатися та виконувати жахливу пісню, яка вихваляє президента росії володимира путіна.

Відповідне відео опублікував пропагандистський Telegram-канал.

Дівчата в аквапарку веселилися під пісню Сердючки, де є слова "Ще не вмерла Україна".

Незабаром з’явилося відео, де вони із зацькованим виглядом приносять вибачення "всім громадянам росії" за свій "необдуманий вчинок". Дівчат змусили запевняти, що вони підтримують "нашу батьківщину російську федерацію і нашого президента володимира володимировича та всіх бійців, які зараз перебувають на СВО".

Однак цього окупантам здалося замало і вони, мабуть у якості приниження, змусили кримчанок ще й виконати жахливий "номер самодіяльності" з речитативом і співом, який славить росію і особисто путіна. Слухати, а тим більше вимовляти такий текст — знущання зі здорового глузду.

Тим часом 9 серпня в окупованій Феодосії помітили задимлення в районі порту. Також щось горить у Курській області.