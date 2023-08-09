Неспокійний день для путінців: в окупованій Феодосії та Курській області рф щось горить (відео)

Причини інцидентів поки що невідомі

У середу, 9 серпня, сталася пожежа в Курській області, а в окупованому Криму над портом у Феодосії здіймається дим.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Інформації про те, що і чому палає в Курській області, поки що немає, але, судячи з кадрів з місця, — пожежа масштабна, в небо здіймається великий стовп чорного диму.

Також є відео із Феодосії, на ньому видно дим над портом.

Незабаром після того, як відео з димом поширилося мережею, "радник голови" Криму Олег Крючков заявив, що його причина нібито в тому, що "у Феодосії проходять навчання з використанням димової завіси". Однак окупанти відомі своєю регулярною брехнею, до того ж дивно, що людей не сповістили заздалегідь.

Як повідомляв "Телеграф", 9 серпня також так званий Керченський міст закрито для проїзду, над бухтою в Севастополі з'явився дим. Стовпи диму здіймаються високо в небо, і їх можна побачити за кілька кілометрів від місця подій. Так званий "голова" Севастополя михайло розвожаєв заявив, що флот рф проводить навчання в районі Севастопольської бухти і нібито саме з цим пов’язане задимлення.