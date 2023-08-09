Неспокойный день для путинцев: в оккупированной Феодосии и Курской области рф что-то горит (видео)

В среду, 9 августа, произошел пожар в Курской области, а в оккупированном Крыму, над портом в Феодосии поднимается дым.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Информации о том, что и почему пылает в Курской области, пока нет, но судя по кадрам с места — пожар масштабный, в небо поднимается большой столб черного дыма.

Также есть видео из Феодосии, на нем видно дым в стороне порта.

Вскоре после того, как видео с дымом распространилось по сети, "советник главы" Крыма Олег Крючков заявил, что его причина якобы в том, что "в Феодосии проходят учения с использованием дымовой завесы". Однако оккупанты известны своим регулярным враньем, к тому же странно, что людей не оповестили заранее.

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