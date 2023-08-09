В Крыму аниматоры танцевали под Сердючку: оккупанты заставили их петь песню о путине (видео)
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Жизнь в оккупации напоминает реалии сталинских времен
В оккупированном Крыму, в Алуште троих девушек-аниматоров местного аквапарка, которые танцевали под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина", заставили на камеру извиняться и исполнять жуткую песню, восхваляющую президента россии владимира путина.
Соответствующие видео опубликовал пропагандистский Telegram-канал.
Девушки в аквапарке задорно веселились под песню Сердючки, где есть слова "Ще не вмерла Украина".
Вскоре появилось видео, где они с затравленным видом приносят извинения "всем гражданам россии" за свой "необдуманный поступок". Девушек заставили заверять, что они поддерживают "нашу родину российскую федерацию и нашего президента владимира владимировича и всех бойцов, которые сейчас находятся на СВО".
Однако этого оккупантам показалось мало и они, видимо в качестве унижения, заставили крымчанок еще и исполнить жуткий номер самодеятельности с речитативом и пением, восхваляющий россию и лично путина. Слушать, а тем более произносить такой текст — издевательство над здравым смыслом.
А тем временем 9 августа в оккупированной Феодосии заметили задымление в районе порта. Также что-то горит в Курской области.