Первое нападение рф на торговое судно в Черном море. Что известно об инциденте с Sukru Okan

россияне напали на корабль очень близко от берегов Турции, если вообще не в ее территориальных водах

россия впервые задействовала своих военных, чтобы напасть на иностранное торговое судно в Черном море, следовавшее в порт "Измаил" в Одесской области.

В воскресенье, 13 августа, военные Черноморского флота устроили провокацию с привлечением патрульного корабля и вертолета, выстрелив в турецкое судно на близком от побережья Турции расстоянии, остановив сухогруз "Şükrü Okan". Это первое такое нападение россиян после их выхода из "зернового соглашения", до этого они ограничивались лишь угрозами.

Что говорят россияне

Первоначально в факт существования этого инцидента поверили не все, ведь обычно успехи рф существуют виртуально в сводках герасимова. Но впоследствии появились видео с якобы подтверждением и официальное заявление МИД Украины. На видео действительно экипаж сидит на палубе, пока над кораблем кружит вертолет:

Так, вчера в Telegram министерство обороны рф сказало, что военный корабль Черноморского флота россии "Василий Быков" открыл предупредительный огонь по турецкому грузовому судну "Şükrü Okan" под флагом Палау, плывущего в сторону Измаильского порта. Капитан корабля не отреагировал на предупреждение об остановке для досмотра, объясняют россияне.

Судно плыло в Измаил – внутренний порт Украины на реке Дунай. Он расположен вблизи границы с Румынией.

"С российского военного корабля был открыт предупредительный огонь из легкого автоматического оружия, чтобы заставить корабль остановиться", — говорится в заявлении российского министерства.

В заявлении также утверждается, что солдаты высадились на палубу с вертолета Ка-29 (бронированный вертолет). А после того, как "инспекционная группа" завершила работу на корабле, он продолжил свой путь в порт Измаил.

Провокация прошла возле Турции

Это произошло очень близко от берегов Турции, как свидетельствуют данные карт онлайн-трафика в Черном море. Официально Анкара не комментировала инцидент. Reuters сообщил лишь, что представитель турецкого министерства обороны сказал, что он слышал об инциденте с судном, следующим в Румынию, и что Анкара рассматривает его.

Институт Черноморских стратегических исследований

Как написал Андрей Клименко, руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований и главный редактор портала BlackSeaNews, судно было остановлено сразу при выходе за пределы территориального моря Турции. Это примерно в 12 км от морской границы Турции (фиолетовая линия). После остановки и досмотра судно сменило порт назначения из украинского Измаила на румынский порт Сулина.

Поскольку это было близко к берегам Турции, а источник информации — это россияне, то сразу возникли сомнения, была ли остановка вообще. Сначала Inform Napalm со ссылкой на моряков танкера Olvia, наблюдавших за этим событием с расстояния, сказали, что МО рф соврало и турецкий экипаж "Şükrü Okan" не подчинился требованиям рашистов, а просто временно сменил курс в направлении берега, территориальных вод Турции. Моряки не видели вертолета и предупредительных выстрелов, слышали только угрозы в радиоэфире.

Но впоследствии выяснились более интересные детали. Так, маршрут танкера Olvia действительно пересекался с сухогрузом Şükrü Okan, танкер проходил в нескольких милях в точке возле территориальных вод Турции. И в самом деле, мог видеть тот момент, когда турецкий экипаж посылает россиян подальше, пишет Inform Napalm. Но после этого "Şükrü Okan" должен был сразу двинуться в территориальные воды Турции.

Моряки танкера Olvia говорят, что россияне могли напасть на Şükrü Okan в водах Турции.

То есть, если позже уход за россиянами судна и был, то он вообще состоялся уже в территориальных водах Турции. Потому из танкера Olvia уже этого не увидели.

"Моряки не могли предположить, что россияне полезут за судном в территориальные воды одной из стран НАТО. К тому же курс судно "Şükrü Okan" в сторону Турции изменило по рекомендации турецкого радиоэфира. То есть на этапе наблюдения все выглядело так, будто экипаж "Şükrü Okan" проигнорировал команды россиян и пошел в турецкие территориальные воды. В таком случае непонятна реакция самой Турции, если россияне все же останавливали и следовали за судном в их водах. Это тянет на международный скандал", — пишет Inform Napalm.

Где судно сейчас

Судно "Şükrü Okan" сейчас приближается к румынскому порту Сулина. Так, в понедельник данные сайта о движении судов MarineTraffic показали новое местонахождение судна вблизи Сулины. Отметим, что Сулина также находится в устье реки Дунай. А неподалеку, вдоль Дуная, расположен украинский порт Измаил.

Комментарии

Министерство иностранных дел Украины в понедельник, 14 августа, опубликовало официальное заявление, в котором осуждает провокационные действия:

"ВМС рф грубо нарушили Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и другие нормы международного права. Такие действия стали очередным примером целенаправленной политики россии по созданию угроз свободе навигации и безопасности торгового мореходства в Черном море. Выражаем поддержку и солидарность с Турцией как нашим стратегическим партнером и призываем международное сообщество принять решительные меры для предотвращения действий рф, препятствующих мирному прохождению судов в Черном море", — говорится в заявлении МИД.

МИД призвал лишить рф возможности блокировать международные маршруты, в частности в украинские морские порты.

Советник президента Украины Владимир Зеленский Михаил Подоляк назвал инцидент "нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в водах других государств". В своем заявлении на платформе X Подоляк отметил, что "Украина сделает все необходимые выводы и выберет лучший способ ответа".

В свою очередь руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что транспортные и навигационные коридоры в Черном море должны находиться под международной гарантией.

В то же время россиян нужно "поблагодарить" за рост цен на пшеницу после провокаций на судне. Как сообщает The Bloomberg, хоть судно и было пустым, но оно опорожнило груз кукурузы днем ранее в Греции. Корабль направлялся к Измаилу, чтобы загрузить больше зерна, и сейчас стоит у дока в Румынии. Поэтому фьючерсы на пшеницу повысились, а ситуация усугубила неопределенность по поставкам урожая.

Напомним, что 10 августа ВМС ВСУ объявили об открытии новых временных маршрутов для торговых судов, следующих в/из черноморских морских портов Украины. Маршрут назвали гуманитарным и созданным для освобождения грузовых судов, застрявших в портах Украины с начала войны и не подпадавших под действие "зернового коридора".