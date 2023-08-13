У шойгу заявили, что остановили судно, следовавшее в Украину

Занимался принудительной остановкой якобы экипаж корабля "Василий Быков"

После того как россияне ввели блокаду Черного моря там заявили, что "остановили судно, следовавшее в Украину".

Об этом сообщает Минобороны рф.

Так, по данным российских военных, утром 13 августа они в рамках "контроля" судоходства остановили сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. Занимался принудительной остановкой якобы экипаж корабля "Василий Быков".

"На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля "Василий Быков" был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военнослужащих. По результатам радиопереговоров, судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз", — говорят у шойгу.

По словам представителей страны-агрессора, после досмотра "Сукра Окан" продолжило свой путь в Измаил.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ответ на блокаду Черного моря в Украине приняли аналогичное решение, а после этого, к слову, у рф по неизвестным причинам случились неприятности с несколькими кораблями.