У шойгу заявили, що зупинили судно, яке прямувало в Україну
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Займався примусовою зупинкою нібито екіпаж корабля "Василь Биков"
Після того як росіяни ввели блокаду Чорного моря, там заявили, що "зупинили судно, яке прямувало в Україну".
Про це повідомляє Міноборони рф.
Так, за даними російських військових, вранці 13 серпня вони в рамках "контролю" судноплавства зупинили суховантажне судно "Сукра Окан" під прапором Палау, що прямував в український порт Ізмаїл. Займався примусовою зупинкою нібито екіпаж корабля "Василь Биков".
"На вимогу зупинки для огляду на предмет перевезення заборонених вантажів капітан суховантажу не відреагував. Для примусової зупинки судна з російського бойового корабля відкрили попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї. З метою огляду суховантажного судна з борту патрульного корабля "Василь Биков" було піднято гелікоптер Ка-29 з групою російських військовослужбовців. За результатами радіопереговорів, судно зупинило хід, оглядова група висадилася на суховантажне судно", — кажуть у шойгу.
За словами представників країни-агресора, після огляду "Сукра Окан" продовжило свій шлях до Ізмаїлу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у відповідь на блокаду Чорного моря в Україні ухвалили аналогічне рішення, а після цього, до речі, у росії з невідомих причин сталися неприємності з кількома кораблями.