У шойгу заявили, що зупинили судно, яке прямувало в Україну

Займався примусовою зупинкою нібито екіпаж корабля "Василь Биков"

Після того як росіяни ввели блокаду Чорного моря, там заявили, що "зупинили судно, яке прямувало в Україну".

Про це повідомляє Міноборони рф.

Так, за даними російських військових, вранці 13 серпня вони в рамках "контролю" судноплавства зупинили суховантажне судно "Сукра Окан" під прапором Палау, що прямував в український порт Ізмаїл. Займався примусовою зупинкою нібито екіпаж корабля "Василь Биков".

"На вимогу зупинки для огляду на предмет перевезення заборонених вантажів капітан суховантажу не відреагував. Для примусової зупинки судна з російського бойового корабля відкрили попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї. З метою огляду суховантажного судна з борту патрульного корабля "Василь Биков" було піднято гелікоптер Ка-29 з групою російських військовослужбовців. За результатами радіопереговорів, судно зупинило хід, оглядова група висадилася на суховантажне судно", — кажуть у шойгу.

За словами представників країни-агресора, після огляду "Сукра Окан" продовжило свій шлях до Ізмаїлу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у відповідь на блокаду Чорного моря в Україні ухвалили аналогічне рішення, а після цього, до речі, у росії з невідомих причин сталися неприємності з кількома кораблями.