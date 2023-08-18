Без росії. Як першому судну вдалося успішно пропливти Чорним морем (мапа)

Корабель Joseph Schulte вже успішно проплив протокою Босфор

Корабель Joseph Schulte під прапором Гонконгу, який першим ризикнув пройти українським тимчасовим гуманітарним коридором без участі росії, успішно проплив Чорним морем, пройшов через Босфор і зараз перебуває в Туреччині. Судно вперше використало український чорноморський коридор після виходу рф із "зернової угоди".

Маршрут

У п'ятницю вранці агенція Reuters повідомила із посиланням на свідків, що судно спокійно перетинало протоку Босфор у Туреччині. Він вийшов 16 липня із заблокованого росією чорноморського порту Одеса, де застряг з 23 лютого 2022 року. Після повномасштабного вторгнення судно не могло покинути порт, бо не підпадало під дію "зернової угоди". Далі воно має стати на якір у порту Амбарлі на півдні Стамбула.

Керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у Facebook повідомив, що станом на 09:10 за Києвом 18 липня контейнеровоз Joseph Schulte (ІМО 9605243) встає на якір на якірній стоянці в Мармуровому морі поблизу контейнерного термінала в Амбарлі. А до протоки Босфор корабель увійшов з Чорного моря о 06:05. Також він додав мапу маршруту, яким проходило судно:

Маршрут судна пролягав через води країн НАТО

Як бачимо, після виходу із територіальних вод України, корабель йшов чітко через території Румунії, Болгарії та Туреччини, усі вони — у НАТО. Опинившись біля берегів Туреччини, судно спокійно зайшло у протоку Босфор.

Судно пройшло через Босфор

Турецька Генеральна дирекція прибережної безпеки опублікувала заяву, що судно під час входу в Босфор супроводжували кораблі Міністерства транспорту та інфраструктури:

"Як Міністерство транспорту та інфраструктури, Генеральна дирекція прибережної безпеки, ми надали лоцманські послуги для контейнеровоза JOSEPH SCHULTE під координацією нашого відділу судноплавства Стамбула. Центр обслуговування з нашим лоцманом і ескорт-службою з нашим буксиром RESCUE-6".

Корабель заходить у Босфор в супроводі кораблів Туреччини

Без гарантій і на власний ризик

Напередодні Клименко висловлював припущення, що вмовити судновласника дати добро на цей рейс було дуже нелегко і, швидше, за все екіпаж на контейнеровозі був українським. Адже росія, починаючи з 20 липня пообіцяла розглядати як залучені в військовий конфлікт усі судна, незалежно від прапора, що прямуватимуть в українські порти. Міноборони рф пригрозило, що розглядатиме ці кораблі як перевізники зброї.

Але Україна видала аналогічне попередження щодо російських кораблів, а з 8 серпня оголосила про відкриття свого гуманітарного коридору з Одеси, Чорноморська і Південного, для якого участь росії не потрібна. І кейсом oseph Schulte Україна змогла довести, що "зерновий коридор" з українських портів можливий без росії.

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, воно має на борту 30 тисяч тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Тимчасом у соцмережах російський шантаж щодо затоплення цивільних кораблів почали називати блефом.

Водночас цієї ночі протокою Босфор пройшло російське судно Sparta IV, що перебуває під санкціями, підмітив політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Воно йде маршрутом з Тартуса (Сирія) до Новоросійська та бере участь у схемі перевезень зброї, переважно артилерії.

"Босфор прохідний двір", — пише Коваленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 липня росія заявила про вихід із "зернової угоди". Країна-агресор також додала, що повернеться до "договору", як тільки її "договореності буде виконано".