Без россии. Как первому судну удалось успешно проплыть по Черному морю (карта)

Корабль Joseph Schulte уже успешно проплыл по проливу Босфор

Корабль Joseph Schulte под флагом Гонконга, первым рискнувший пройти украинским временным гуманитарным коридором без участия россии, успешно проплыл по Черному морю, прошел через Босфор и сейчас находится в Турции. Судно впервые использовало украинский черноморский коридор после выхода россии из "зернового соглашения".

Маршрут

В пятницу утром агентство Reuters сообщило со ссылкой на свидетелей, что судно спокойно пересекало пролив Босфор в Турции. Он вышел 16 июля из заблокированного россией черноморского порта Одесса, где застрял с 23 февраля 2022 года. После полномасштабного вторжения судно не могло покинуть порт, потому что не подпадало под действие "зернового соглашения". Далее оно должно стать на якорь в порту Амбарли на юге Стамбула.

Руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в Facebook сообщил, что по состоянию на 09:10 по Киеву 18 июля контейнеровоз Joseph Schulte (ИМО 9605243) встает на якорь на якорной стоянке в Мраморном море вблизи контейнерного терминала в Амбарле. А в пролив Босфор корабль вошел с Черного моря в 06:05. Также он добавил карту маршрута, по которому проходило судно:

Маршрут судна пролегал через воды стран НАТО

Как видим, после выхода из территориальных вод Украины корабль шел четко через территории Румынии, Болгарии и Турции, все они в НАТО. Оказавшись у берегов Турции, судно спокойно зашло в пролив Босфор.

Судно прошло через Босфор

Турецкая Генеральная дирекция прибрежной безопасности опубликовала заявление, что судно у входа в Босфор сопровождали корабли Министерства транспорта и инфраструктуры:

Как Министерство транспорта и инфраструктуры, Генеральная дирекция прибрежной безопасности, мы предоставили лоцманские услуги для контейнеровоза JOSEPH SCHULTE под координацией нашего отдела судоходства Стамбула. Центр обслуживания с нашим лоцманом и эскорт-службой с нашим буксиром RESCUE-6».

Корабль заходит в Босфор в сопровождении кораблей Турции

Без гарантий и на свой риск

Накануне Клименко предположил, что уговорить судовладельца дать добро на этот рейс было очень нелегко и, скорее всего, экипаж на контейнеровозе был украинским. Ведь россия, начиная с 20 июля, пообещала рассматривать как вовлеченные в военный конфликт все суда, независимо от флага, направляющегося в украинские порты. Минобороны россии пригрозило, что будет рассматривать эти корабли как перевозчики оружия.

Но Украина выдала аналогичное предупреждение относительно российских кораблей, а с 8 августа объявила об открытии своего гуманитарного коридора из Одессы, Черноморска и Южного, для которого участие россии не нужно. И кейсом oseph Schulte Украина смогла доказать, что "зерновой коридор" из украинских портов возможен без россии.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, он имеет на борту 30 тысяч тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием.

Между тем в соцсетях российский шантаж по поводу затопления гражданских кораблей стали называть блефом.

В то же время этой ночью проливом Босфор прошло находящееся под санкциями российское судно Sparta IV, подметил политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Оно идет по маршруту из Тартуса (Сирия) в Новороссийск и участвует в схеме перевозок оружия, преимущественно артиллерии.

"Босфор проходной двор", — пишет Коваленко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 17 июля россия заявила о выходе из "зернового соглашения". Страна-агрессор также добавила, что вернется к "договору", как только ее "договоренность будет выполнена".