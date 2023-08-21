Испугался покидать россию? путин дал заднюю перед визитом в Турцию

Это могла бы быть редкая поездка российского президента за границу, но он отказался

В конце августа президент россии владимир путин должен был наконец покинуть пределы рф, чего ему не удалось сделать в случае с саммитом БРИКС в ЮАР, и полететь в Турцию на встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний настойчиво добивается продления "зернового соглашения".

Как это объясняют россия и Турция

Судя по словам президента Турции, путин все же не приедет к нему на переговоры. Со стороны россии таких заявлений пока не было. Так, президент Эрдоган заявил, что все же планирует провести переговоры с путиным и надеется, что получит такую возможность уже в сентябре в условиях напряженного графика. Хотя ранее Эрдоган упорно анонсировал визит российского президента и рассказывал, что он состоится в конце августа.

"В сентябре состоится встреча G-20 в Индии и Генеральная ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой напряженной обстановке, мы встретимся и поговорим с путиным с глазу на глаз", — сказал Эрдоган журналистам.

Эрдоган стремится к встрече с путиным, чтобы обсудить черноморское зерновое соглашение и заставить россию занять положительную позицию по срыву "зернового соглашения", посредником в котором был Эрдоган.

Также турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан может в скором времени посетить россию и провести переговоры по этому вопросу.

Зачем переговоры Турции

Анкара неоднократно сообщала, что стремится возобновить черноморское "зерновое соглашение". Как на саммите НАТО в Вильнюсе, так и во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле, Эрдоган говорил, что пути посетят Турцию в августе, чтобы обсудить продолжение соглашения. И этот визит мог стать первой поездкой путина в одну из стран НАТО с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции после прошлогоднего вторжения, прекратило действие 17 июля после того, как россия в одностороннем порядке вышла из соглашения. В прошлом году договоренность открыла возможность восстановления экспорта зерна из трех украинских черноморских портов. Также у россии были все возможности навлечь на себя гнев Турции после инцидента с остановкой турецкого судна 13 августа в 50 километрах от ее побережья.

Турция пытается балансировать и до сих пор не присоединялась к экономическим санкциям Запада против россии, в то же время поставляя оружие в Украину.

путин становится все более изолированным на фоне санкций Запада, тогда как Международный уголовный суд (МКС) в Гааге выдал ордер на его арест по обвинениям в военных преступлениях в том, что россия незаконно депортирует украинских детей во время войны.

Что дальше

Между тем издание The Telegraph пишет, что россия ведет переговоры с Турцией и Катаром по новому "зерновому соглашению", к которому не будут привлекать Украину. Мол, чиновник из республики Татарстан в россии Рустам Минниханов посетил Венгрию для переговоров о возможном новом черноморском "зерновом соглашении". Тот якобы настаивал на подписании соглашения с Катаром и Турцией, которое ускорит экспорт российского зерна в Африку.

Ранее владимир путин заявил, что россия может покрыть дефицит экспорта в Африку, и в соответствии с потенциальным Будапештским соглашением она будет использовать Турцию в качестве основного оператора грузовых судов и Катар в качестве финансового гаранта.

Украинские чиновники заявили, что любое зерновое соглашение, исключающее Киев, будет побуждать россию воровать больше зерна с оккупированных ею территорий Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первому судну удалось успешно проплыть по Черному морю украинским временным гуманитарным коридором без участия россии. Корабль прошел через Босфор и сейчас находится в Турции.