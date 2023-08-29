Эрдоган проведет личную встречу с путиным: стало известно, когда и где

В повестке дня несколько важных вопросов

Анкара в последние недели активизировала свои усилия по восстановлению зернового коридора, который был создан при посредничестве Турции и ООН в июле 2022 года и разрешал поставки зерна из черноморских портов Украины.

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует на следующей неделе посетить российскую федерацию, где встретится с российским диктатором владимиром путиным, сообщает Daily Sabah.

Представитель правящей партии справедливости и развития Турции Омер Челик отметил, что главы государств во время встречи в Сочи обсудят зерновое соглашение.

"Президент Эрдоган до сих пор вел интенсивную дипломатию, чтобы помочь предотвратить глобальный продовольственный кризис", — сказал Челик.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что путин может посетить Турцию в августе для обсуждения вопроса возобновления "зернового соглашения" и обмена пленными. Впоследствии стало известно, что Эрдоган намерен посетить россию для встречи с диктатором.

Издание Bloomberg утверждало, что Эрдоган и путин встретятся на территории россии 8 сентября, после чего турецкий лидер отправится в Индию для участия в саммите G7 в Нью-Дели.

Ранее "Телеграф" писал, что в конце августа президент россии владимир путин должен был наконец покинуть пределы россии, чего ему не удалось сделать в случае с саммитом БРИКС в ЮАР, и улететь в Турцию на встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний упорно добивается продления "зернового соглашения".