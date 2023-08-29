Ердоган летить до путіна: названі точна дата зустрічі, місце та тема

Переговори намічені на найближчий час

ЗМІ назвали точну дату, місце і тему майбутньої зустрічі президентів Туреччини та росії. Вона відбудеться вже наступного тижня.

Так, за даними турецького телеканалу Habertürk, переговори президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та російського диктатора володимира путіна пройдуть 4 вересня у Сочі. Джерела ЗМІ стверджують, що на них планують обговорити нову формулу для "зернової угоди".

Зазначається, що цю формулу намагатиметься виробити глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. Минулого тижня він відвідав Україну і незабаром має прибути на переговори до Москви. Після цього Анкара обговорить варіанти з ООН і виробить нову формулу, яка "може бути обговорена Ердоганом та путіним".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на початку літа росія вийшла із "Зернової угоди", а вже у серпні у ЗМІ з’явилася інформація, що путін домовляється з Ердоганом про нові угоди.

Також ми повідомляли про те, що наприкінці серпня президент росії Вволодимир путін мав залишити межі рф, чого йому не вдалося зробити у випадку з самітом БРІКС у ПАР, і полетіти до Туреччини на зустріч з Реджепом Тайіпом Ердоганом. Останній наполегливо домагається продовження "зернової угоди".