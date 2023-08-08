Без нової зернової угоди: Дії українських сил у Чорному морі роблять можливим повне розблокування портів України

Удари морськими дронами посилили переговорні позиції України й послабили російські

Завдяки діям українських спецслужб, в тому числі застосуванню ударних дронів проти російських кораблів, Україна може нарешті вийти з капкану "зернової угоди" та розблокувати наші порти для всіх вантажів. Альтернативи портам для української економіки не існує та її відродження можливе лише після відновлення вільного судноплавства. Таку думку висловив керівник проєктного офісу генерального директора української промислової групи "Метінвест" Олександр Водовіз в ефірі 24 каналу.

"З моєї точки зору зернова угода – це був капкан, в який нас загнали росіяни, це була легітимізації терору, який вони робили, фактично піратства в Чорному морі. І ми дозволили їм бути цими піратами. Мені дуже важко оцінити з точки зору, чому влада прийняла рішення тоді таке. Напевне не було іншого виходу… Зараз нам закрили все, ми нічого не можемо везти, тому це [удари морськими дронами] хороший шанс для нас почати вивозити повністю всю продукцію", – сказав Водовіз.

За його словами розблокування українських портів можливе. По-перше, Україна вже продемонструвала, що впливає на судноплавство в Чорному морі й пошкодження військового корабля біля Новоросійська не буде останньою подією в цій серії. "Ми показали силу в Чорному морі", вважає Водовіз. По-друге, в України з’явилася сильна переговорна позиція й сильні аргументи. Адже за ударами дронами послідує збільшення кількість відмов перевозити російський товар, зростуть ставки страхування.

"Я б дуже не хотів, щоб ми пішли на ці переговори і знов домовилися про якусь частину. Про те, що от давайте тільки зерно, чи тільки олію, чи тільки там, я не знаю, якийсь один вид продукту. Якщо росіяни везуть все – значить ми маємо вести все. Якщо ми не веземо нічого – значить і вони не мають нічого вести – це те, напевне, з чим ми маємо вийти з цих переговорів", – заявив Водовіз.

На його думку, до цього часу у держави не було "широкого фронту", який би працював на розблокування портів на всіх рівнях – включно з Мінекономіки, військовими, силовиками, МЗС – щоб кожне наше посольство у своїй країні піднімало питання, що розблокування портів – це тема №1.

Відповідаючи на питання ведучої, які будуть наслідки для України, якщо не вдасться розблокувати порти, керівник відповів:

"Я б навіть не хотів говорити в такому напрямку, тому що, на жаль, на жаль, для нас альтернативи портам не існує і ми не зможемо відродити економіку в тому виді, в якому вона була, принаймні, до війни без портів. І це треба розуміти. Для нас це дуже сильний удар буде, як по податкам, так і в валютній виручці. Зараз ми цього не відчуваємо. Тому що йде допомога західних партнерів. 51% бюджету у нас фінансується повністю донорами. Але це колись закінчиться… Тому треба думати зараз про те, як відкривати порти, як вивозити свою продукцію. Нам залізна дорога і автотранспорт нам цього не дозволить зробити".

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня українські сили завдали ударів морськими дронами по військовому кораблю "Олєнєгорскій горняк" в районі порту Новоросійська, а також по нафтовому танкеру "Сіг" у Керченській протоці. Після цих атак постало питання, що нафтовий та інші види російського експорту опинилися під загрозою.