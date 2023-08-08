Без нового зернового соглашения: Действия украинских сил в Черном море делают возможным полное разблокирование портов Украины

Удары морскими дронами усилили переговорные позиции и ослабили российские

Благодаря действиям украинских спецслужб, в том числе применению ударных дронов против российских кораблей, Украина может наконец-то выйти из капкана "зернового соглашения" и разблокировать наши порты для всех грузов. Альтернативы портам для украинской экономики не существует и ее возрождение возможно только после возобновления свободного судоходства. Такое мнение высказал руководитель проектного офиса генерального директора украинской промышленной группы "Метинвест" Александр Водовиз в эфире 24 канала.

"С моей точки зрения зерновое соглашение – это был капкан, в который нас загнали россияне, это была легитимизация террора, который они совершали, фактически пиратства в Черном море. И мы позволили им быть этими пиратами. Мне очень трудно оценить с точки зрения, почему власть приняла решение тогда такое. Наверное, не было другого выхода… Сейчас нам закрыли все, мы ничего не можем везти, поэтому это [удары морскими дронами] хороший шанс для нас начать вывозить полностью всю продукцию", – сказал Водовиз.

По его словам, разблокировка украинских портов возможна. Во-первых, Украина уже продемонстрировала, что влияет на судоходство в Черном море и повреждение военного корабля у Новороссийска не будет последним событием этой серии. "Мы показали силу в Черном море", считает Водовиз. Во-вторых, у Украины появилась сильная переговорная позиция и сильные доводы. Ведь за ударами дронами последует увеличение количества отказов перевозить российский товар, возрастут ставки страхования.

"Я бы очень не хотел, чтобы мы пошли на эти переговоры и снова договорились о какой-то части. О том, что вот давайте только зерно, только масло, или только там, я не знаю, какой-то один вид продукта. Если россияне везут все — значит мы должны вести все. Если мы не везем ничего — значит и они не должны ничего вести — это то, наверное, с чем мы должны выйти из этих переговоров", — заявил Водовиз.

По его мнению, до этого времени у государства не было "широкого фронта", который бы работал на разблокировку портов на всех уровнях – включая Минэкономики, военных, силовиков, МИД – чтобы каждое наше посольство в своей стране поднимало вопрос, что разблокировка портов – это тема №1.

Отвечая на вопросы ведущей, какие будут последствия для Украины, если не удастся разблокировать порты, руководитель ответил:

"Я бы даже не хотел говорить в таком направлении, потому что, к сожалению, к сожалению, для нас альтернативы портам не существует и мы не сможем возродить экономику в том виде, в котором она была, по крайней мере, до войны без портов. И это нужно понимать. Для нас это очень сильный удар будет, как по налогам, так и в валютной выручке. Сейчас мы этого не чувствуем. Потому что идет помощь западных партнеров. 51% бюджета у нас финансируется полностью донорами. Но это когда-то закончится…Потому надо думать сейчас о том, как открывать порты, как вывозить свою продукцию. Нам железная дорога и автотранспорт нам этого не позволит сделать".

Напомним, в конце прошлой недели украинские силы нанесли удары морскими дронами по военному кораблю "Оленегорский горняк" в районе порта Новороссийска, а также по нефтяному танкеру "Сиг" в Керченском проливе. После этих атак возник вопрос, что нефтяной и другие виды российского экспорта оказались под угрозой.